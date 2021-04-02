От кастетов до гранат: что пытаются пронести в Украине на суды

Направляясь в суд, украинцы прихватывают с собой пистолеты, шокеры, кастеты и пиротехнику

Стало известно количество оружия и прочих запрещенных предметов, которые украинцы пытались пронести с собой в суды за последние два года. Цифру озвучила Служба судебной охраны Украины, которая 4 апреля отпразднует вторую годовщину своей работы.

"За два года количество таких предметов достигло почти 82 тысяч. Посетители судов пытались пронести с собой огнестрельное и травматическое оружие, гранаты и патроны, ножи, электрошокеры, кастеты, пиротехнические средства, газовые баллончики", – сообщил нам пресс-центр Службы судебной охраны. Изъятый у посетителя суда нож. Фото: Управление ССО в Киеве и Киевской области Изъятый у посетителя суда пистолет. Фото: Управление ССО в Киеве и Киевской области

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По данным этих правоохранителей, за два года была обеспечена личная безопасность 18 судей, в адрес которых звучали угрозы. Также, как уточняют в ССО, за год карантина их сотрудники измерили температуру у 5 млн посетителей судов, а вот 4,5 тыс. посетителей охрана не допустила из-за повышенной температуры.

Также стало известно число самых резонансных заседаний, где были задействованы подразделения быстрого реагирования. Таких судебных заседаний в стране насчитали 750 за два года.

Ранее в территориальном управлении ССО в Киеве и Киевской области нам сообщали, что накануне резонансных судебных заседаний мониторят соцсети, чтобы выявить и проанализировать возможные угрозы и риски.

Напомним, в Киеве возле Печерского суда главу КСУ собирались встречать с файерами и плакатами, но он не пришел на заседание. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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