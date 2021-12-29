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Осадки будут, но не везде: где сегодня в Украине ожидать снег (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
29 декабря, 06:00
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По сравнению с предыдущим днем погода в Украине улучшится, однако морозы не покинут страну
Порывы ветра в Украине будут достигать 10 м/с/Коллаж: "Сегодня"
Порывы ветра в Украине будут достигать 10 м/с/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 29 декабря, в Украине почти не будет осадков. Мокрый снег ожидается лишь в четырех регионах. Днем ранее Украину засыпало снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня снег с дождем стоит ожидать жителям Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей. На остальной территории прогнозируют облачную погоду, без осадков. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

На западе ожидается от 0 до -5 градусов. На востоке прогнозируют от -2 до +1 градуса.

В северных регионах — 3-6 градусов мороза. На юге ожидается от -5 до +5 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 4-6 градусов ниже нуля, а в Симферополе тоже будет сухо — 3-5 градусов тепла.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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