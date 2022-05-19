Осадки будут, но не везде. Погода в Украине на 19 мая (карта)

Сегодня будет ветрено и не очень тепло

Погода в Украине будет почти сухая/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 19 мая, будет почти сухой. Слишком тепло в стране не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня осадки в виде дождя прогнозируют только в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 17 до 23 градусов тепла. На востоке прогнозируют +13...+17 градусов.

В северных регионах – 15-20 градусов тепла. На юге ожидается 14-19 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют переменную облачность, 13-15 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +16...+18 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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