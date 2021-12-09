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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Осадки отступают: погода в Украине улучшится, но будет холодно (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 06:00
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Порывы ветра в течение дня будут достигать 10 м/с
Украинцы могут оставить зонтики дома/Коллаж: "Сегодня"
Украинцы могут оставить зонтики дома/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 8 декабря, в Украине осадков не прогнозируют. Ожидается облачная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в стране прогнозируют прохладную погоду. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -3 до +5 градусов. На востоке стоит ожидать 5-7 градусов тепла.

В северных регионах — от -2 до +7 градусов. На юге будет 5-7 градусов тепла.

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В Киеве осадков не прогнозируют, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе — 5-7 градусов тепла.

Украина атакует непогода

На территории всей Украины наблюдается гололед на дорогах, налипание мокрого снега и уровень опасности – желтый.

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В скользкий период нужно быть очень осторожными как водителям, так и пешеходам.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;
  • Обходите металлические крышки люков;
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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