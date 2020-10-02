Осенние каникулы в школах хотят перенести из-за выборов: как сместятся сроки

Осенние каникулы в школах могут начаться на 10 дней раньше. Сроки планируют сдвинуть, чтобы образовательный процесс не пересекался с подготовкой к местным выборам в Украине.
Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает УНН.
В школах будут действовать избирательные участки.
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Ляшко также напомнил, что сейчас действует запрет на посещение школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями.
Согласно плану, осенние каникулы должны пройти с 26 октября по 1 ноября включительно. Местные выборы в стране назначены на 25 октября.
Напомним, Верховной Раде предлагают принять специальный закон, который будет регулировать проведение выборов во время карантина.
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