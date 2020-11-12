Карантин не повлияет на осенний призыв 2020, но есть нововведения – ВСУ

Карантинное зонирования не влияет на ход осеннего призыва в Украине. Проблем с доставкой призывников в армию сейчас нет.

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Об этом заявил начальник отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко, сообщает АрмияInform.

"Карантинное зонирования не влияет на ход призыва. Если в определенном регионе на конкретной станции поезда не останавливаются из-за того, что она расположена в "красной" зоне, то призывников просто везут на другую станцию, откуда доставляют в воинскую часть" – сказал Качаненко.

Он отметил, что призывники, которые приезжают в военную часть, проходят 14-дневную обсервацию.

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"Обсервация предполагает отсутствие контактов с военнослужащими, которые уже находятся в части: проживание в отдельном помещении, проведения занятий и питания в другое время", – отметил полковник.

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По его словам, при первых признаках респираторной болезни призывника сразу отправляют в военное лечебное учреждение.

Также мы писали о том, что делать, если абитуриента призывают в армию. По словам министра обороны Андрея Тарана, полностью урегулирован вопрос о молодых людей, которые заканчивают обучение по программе "бакалавр" и заявили о желании обучаться по программе "магистр".

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