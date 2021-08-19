Хищения в оборонке: дела "Кузни на Рыбальском" и "Богдана" скоро попадут в суд

Исполняющий обязанности директора ГБР рассказал, как продвигаются дела о некачественной военной технике для Вооруженных Сил Украины

У новеньких кораблей при испытания постоянно что-то горит / Коллаж "Сегодня"

В конце осени дело по поставкам военной техники низкого качества в Вооруженные Силы Украины руководящими лицами Министерства обороны может быть передано в суд. Одновременно продолжается расследование по поводу хищения бюджетных средств на контрактах Минобороны с "Заводом "Кузня на Рыбальском" и подразделениями ПАО "Богдан Моторс".

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Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

По словам и.о. директора ГБР, наиболее вопиющими уголовными преступлениями ныне Государственное бюро расследований считает строительство боевых десантно-штурмовых кораблей в "Кузне на Рыбальском", покупку медицинских автомобилей марки "Богдан" и закупку снайперских систем.

"Был сговор чиновников Министерства обороны Украины и исполнителей контрактов. В распоряжении существуют фактические данные, которые стали основой подозрений, выдвинутых бывшим топчиновникам Минобороны и действующему руководителю одного из предприятий", – отметил Сухачев.

Бесполезные корабли

Минобороны не может принять на вооружение эти корабли, поскольку они не соответствуют требованиям

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Строительство кораблей планировалось еще с 2015 года, проект инициативно, за свои средства разработало Николаевское государственное конструкторское бюро. "Но из-за нежелания или, возможно, по причинам отстаивания интересов других людей и проект, и государственный контракт выполняло ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском", – рассказал Сухачев.

На сегодня Минобороны не может провести полноценные испытания этих кораблей, так как их технические характеристики не соответствуют тем требованиям, которые заложило министерство. При попытке провести испытания одного из них произошло возгорание двигателя, скоростные режимы тоже не выдерживаются, и это – при условии отсутствия на корабле нагрузки – личного состава с вооружением. Таким образом корабли не могут быть приняты на вооружение военно-морских сил, говорит Сухачев.

По словам Алексея Сухачева, в рамках расследования хищений в оборонной сфере:

осуществляется расследование по 328 подобным уголовным производствам;

в 2021 году было объявлено 17 подозрений военным и лицам, принимающим участие в использовании бюджетных средств;

16 обвинительных актов направлены в суд;

вынесены приговоры по трем обвинительным актам.

Этапы расследования

16 августа следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему директору Департамента Министерства обороны Украины, который закупил некачественные антиснайперськие системы на более 8,7 млн гривен.

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшим должностным лицам Министерства обороны Украины и ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" из-за поставок в Вооруженные Силы Украины военной техники низкого качества.

12 июля Печерский суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о продаже ВСУ некачественной военной техники.

в апреле ГБР проводило обыски на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и подразделениях ПАО "Богдан Моторс" по фактам закупки по завышенным ценам 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 авто повышенной проходимости "Богдан 63172"(МАЗ), проведение ремонтных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупку катеров "Гюрза-М", "Кентавр".