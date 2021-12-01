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Ошибка генерации COVID-сертификата или документ недоступен: что делать в таких случаях

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 декабря, 06:02
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Министерство здравоохранения предложило алгоритм действий, которые помогут устранить ошибку генерации COVID-сертификата
Многие украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации/Коллаж: Сегодня
Многие украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации/Коллаж: Сегодня

Несмотря на большое количество успешно сгенерированных COVID-сертификатов в приложении "Дія", продолжают фиксировать случаи, когда получить онлайн документ не получается.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало алгоритм действий, которые помогут устранить проблему с генерацией COVID-сертификата.

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Не только через приложение на смартфоне

Если запрос на генерацию COVID-сертификата был неуспешен через мобильное приложение "Дія", попробуйте повторить его через портал "Дія" — https://diia.gov.ua. Если и портал ответил, что данные отсутствуют, нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививку. Он должен проверить внесенную информацию, а именно:

  • ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.
  • РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, который ранее назывался индивидуальный налоговый номер — ИНН);
  • УНЗР — это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека;
  • Дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении;
  • Актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать смс.

Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНОКПП и УНЗР. Кроме того, стоит попросить врача, чтобы он проверил, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

Ошибка генерации после запроса — что делать?

Если вы получили статус "ошибка при генерации сертификата" после запроса на COVID-сертификат, то обратитесь к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививки, с запросом проверить ваши персональные данные, которые упоминались ранее.

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"Сертификат о вакцинации недоступен" — почему такое может быть?

Если вы получили одну или две дозы прививки, то обратитесь к пункту вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, после этого отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал "Дія" — https://diia.gov.ua/.

Вы вакцинировались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку

Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат, который бы учел выполненную вами вакцинацию, не является возможным. Минздрав сейчас работает над такой возможностью.

Номер партии вакцины ложный

Вам нужно обратиться к врачу, который провел прививки и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесены данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить международное свидетельство о вакцинации и не получите COVID-сертификат.

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Что делать, если произошла ошибка?

Необходимо обратиться к технической поддержке портала и приложения "Дія".

Обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через программу "Дія", иначе будет штраф.

"Сотрудники учреждений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять его визуальное наличие на входе в заведение, необходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", — сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Для считывания не нужно устанавливать дополнительные программы, достаточно "Дії".

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