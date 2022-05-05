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Ошибка пропагандиста. Как Шарий решил, что Зеленский хочет его убить

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 мая, 13:09
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Блогер перед задержанием утверждал, что против него готовят заговор
Шарий заявлял, что Зеленский хочет его убить
Шарий заявлял, что Зеленский хочет его убить / Фото: Коллаж: Сегодня

Пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого задержали в Испании, в соцсетях неоднократно заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский хочет его ликвидировать и готовит покушение. Вместо этого блогеру грозит экстрадиция в Украину и уголовное дело по обвинению в госизмене.

В апреле Шарий перепостил в Twitter статью некоего Дэна Коэна, где утверждалось, что СБУ отправила в Испанию человека "шпионить за украинским оппозиционером и журналистом Анатолием Шарием" в рамках подготовки к покушению на него.

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Коэн пишет о "заговоре Зеленского с целью убийства находящегося в изгнании оппозиционера и ведущего журналиста Анатолия Шария".

Шарий назвал статью "лучшим текстом десятилетия".

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Анатолий Шарий был задержан в Испании 4 мая в результате спецоперации СБУ, Офиса генерального прокурора и при поддержке международных партнеров.

Шария задержали в рамках международно-правовой помощи за совершение им ряда преступлений в Украине. Теперь будет начата процедура его экстрадиции в Украину, где он предстанет перед судом.

Относительно Шария открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса, в частности по подозрению в госизмене.

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В чем обвиняют Шария

В феврале 2021 года Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.

В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.

В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

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