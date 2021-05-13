Ошибку обнаружил экипаж на этапе взлета. В ГБР назвали главную причину крушения Ан-26 под Чугуевом

Во время захода на последний взлет конвейером была обнаружена поломка системы ПРТ-24, но самолет тогда уже набрал скорость

Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy / Фото: Reuters

Основной причиной крушения самолета Ан-26 в Харьковской области под Чугуевом 25 сентября стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом.

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Об этом во время брифинга заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

По его словам, во время захода на последний взлет конвейером была обнаружена поломка системы ПРТ-24 – это говорило о некорректной работе левого двигателя.

Проблему на этапе взлета обнаружил экипаж самолета, однако, из-за уже набранной скорости посадку осуществить не удалось.

Сопутствующими причинами трагедии в ГБР назвали перезагруженность самолета и незаконный допуск к выполнению полетов командиром экипажа.

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Что известно о катастрофе: