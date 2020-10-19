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Ослабить карантин в Украине все еще не готова ни одна область

19 октября, 10:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Показатель динамики заболеваемости коронавирусом превышен во всех регионах

В Украине по состоянию на 19 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют все области.

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Об этом сообщает Минздрав Украины.

Так, во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней. В целом по стране заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 179,1 при норме 40.

Самая плохая ситуация в Сумской (343,5), Хмельницкой (325,2) и Харьковской (307,6) областях. В Кировоградской области этот показатель составляет 43,8, в Киеве – 206,1.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 4700 случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 303 638 человек. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных. А за вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 171 476 человек.

Также напомним, от коронавируса в Украине умер 8-летний ребенок. Мальчик поступил в больницу в очень тяжелом состоянии и с осложнениями.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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регионы карантин Украина коронавирус ограничения
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