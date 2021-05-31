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  1. Последние новости Украины

Ослабление карантина в Украине и гибель россиян в ЦАР – главные новости за ночь

31 мая, 06:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Минздраве анонсировали ослабление карантина для украинцев в ближайшее время, а в ЦАР заявили о подрыве российских наемников – и другие важные события

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Крушение в Колумбии

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В Колумбии в провинции Боливар потерпел крушение вертолет, на котором летели правоохранители из отдела по борьбе с наркотиками, пятеро полицейских погибли.

Что ждет девушку Романа Протасевича

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали два возможных варианта разрешения ситуации с задержанием в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги, задержанной вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, но решение якобы будет принимать суд.

Ослабление карантина в Украине

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что карантин в связи с коронавирусом в Украине в ближайшее время ослабят и назвал период.

Гибель российских наемников в ЦАР

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в результате подрыва самодельного взрывного устройства погибли трое бойцов российского частного военизированного формирования.

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