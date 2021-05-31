Ослабление карантина в Украине и гибель россиян в ЦАР – главные новости за ночь

Коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Крушение в Колумбии
В Колумбии в провинции Боливар потерпел крушение вертолет, на котором летели правоохранители из отдела по борьбе с наркотиками, пятеро полицейских погибли.
Что ждет девушку Романа Протасевича
В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали два возможных варианта разрешения ситуации с задержанием в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги, задержанной вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, но решение якобы будет принимать суд.
Ослабление карантина в Украине
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что карантин в связи с коронавирусом в Украине в ближайшее время ослабят и назвал период.
Гибель российских наемников в ЦАР
В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в результате подрыва самодельного взрывного устройства погибли трое бойцов российского частного военизированного формирования.