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Основатель Blackwater пытался создать в Украине частную армию из ветеранов войны на Донбассе

8 июля 2021 13:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Эрик Принс в 2020 году рассчитывал на близость украинских властей и окружения Трампа, но его планы провалились

Планы Принса сорвал проигрыш Трампа на выборах в США. Коллаж "Сегодня"

Планы Принса сорвал проигрыш Трампа на выборах в США. Коллаж "Сегодня"

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине подразделение из ветеранов войны на Донбассе.

Об этом пишет Time.

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Отмечается, что встречу с Принсом подтвердил бывший советник президента Украины Игорь Новиков и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме армии, глава Blackwater хотел создать в Украине завод по производству боеприпасов. Он думал над тем, как объединить ключевые авиационные и аэрокосмические украинские компании для конкуренции с Boeing и Airbus. На этом он хотел заработать 10 миллиардов долларов.

Также Принс хотел купить и "Мотор Сич".

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По данным СМИ, основатель компании рассчитывал на близость украинских властей к администрации Дональда Трампа. Но проигрыш Трампа на выборах сорвал планы. После этого в Киеве появились опасения, что Принс сотрудничал с экс-депутатом ВР Андреем Артеменко и внефракционным депутатом Андреем Деркачом. Они фигурируют в расследовании о вмешательстве РФ в выборы в США.

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Blackwater была основана в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком как частная охранная фирма, которая, по сути дела, превратилась в маленькую армию. В 2007 году компания попала в скандал – работники охраняли в Ираке главу гражданской администрации и застрелили без причины 17 мирных иракских граждан.

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