Особо опасен для молодых: инфекционист рассказала о новом штамме COVID-19 в Украине

Есть все основания полагать, что в Украине появились новые штаммы коронавируса.

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Как написала в Fаcebook главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская, они несут серьезную угрозу для жизни молодых людей.

По ее словам, сейчас в Украине отмечаются изменения клинического течения коронавируса. Доля молодых людей старше 30 лет с тяжелым течением заболевания заметно возросла, также и участились случаи обострения процесса в остром периоде.

"О традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьезное", - написала Голубовская.

По ее словам, это может быть связано с появлением нового штамма коронавируса в Украине.

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"Пока официально полученные данные из референс- лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские "корни". Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", – добавила инфекционист.

Также напомним, в Украине стартовала вакцинация. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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