ОСР вместо облэнерго: что это такое и зачем нам реформа энергорынка

Как сегодня попадает электричество в нашу квартиру и почему каждому из нас важно знать, что такое ОСР?

Для того, чтобы свет надежно подавался в наши дома, чтобы бытовая техника не "горела" из-за перепадов напряжения и нам не приходилось несколько часов сидеть в лифте, чтобы не случались крупные аварии, которые парализуют жизнь целых районов и городов, нужна четкая и слаженная работа инфраструктуры, отвечающей за распределение (проще говоря – транспортировку) электроэнергии от каждой подстанции в каждый дом.

Сегодня этим профессионально занимаются операторы системы распределения (сокращенно ОСР). Они появились в результате анбандлинга: разделения облэнерго на ОСР и поставщиков электроэнергии. С этого стартовала реформа энергетического рынка.

Что уже удалось?

Реформирование рынка началось почти три года назад. Первый его этап состоял из изменения алгоритма поставки электроэнергии, открытия свободного рынка электроэнергии и начала активной модернизации электросетей как жизненно важной инфраструктуры.

Первый этап реформы состоялся – поставщик и оператор системы распределения полностью разделены, клиенты могут выбирать из сотен поставщиков, с кем заключать договор. Однако реформа еще не финализирована: впереди запуск оптового рынка электроэнергии. Реформа должна приблизить украинские реалии к европейским стандартам и модели свободного рынка, которая неоднократно доказала свое удобство для клиентов.

Главная задача – сделать так, чтобы и население, и промышленные потребители получали максимально качественный продукт (в нашем случае – электроэнергию) и достойный, комфортный сервис по разумным ценам. Большинство европейских стран такие реформы у себя уже провели.

Очевидно, что в условиях конкуренции компании ценят каждого своего клиента, заботятся и о качестве, и о надлежащем техническом состоянии энергооборудования и сетей. Что это значит для каждого из нас? Облэнерго превращаются в компании, которые занимаются исключительно распределением электроэнергии и обслуживанием инфраструктуры.

А вот продают эту электроэнергию потребителям другие компании – поставщики. Это не только справедливое ценообразование и здоровая конкуренция среди всех участников – это возможность выбирать самого выгодного и комфортного поставщика продуктов и услуг.

Из морально устаревших структур с изношенными сетями и оборудованием бывшие облэнерго должны стать современными сервисными компаниями.

Кто вместо облэнерго?

Как мы знаем, до реформы и за снабжение, и за распределение (транспортировку) электричества отвечали облэнерго. В сфере их ответственности были инфраструктура электросетей и начисления платежей за свет клиентам.

После анбандлинга все облэнерго разделились на две компании.

Всего в Украине функционирует 32 ОСР. Количество компаний-поставщиков электроэнергии рынком не ограничено, на сегодняшний день их около 1000 и украинцы могут выбирать любого из них. Операторы системы распределения ДТЭК Сети занимаются распределением электроэнергии и эксплуатацией инфраструктуры электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях.