Українська
$ 26,82
31,89
  1. Последние новости Украины

Остались без света из-за сильного ветра и гроз. Какие области Украины пострадали

2 августа 2021 7:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода продолжает бушевать в стране. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 2 августа оказался обесточенным 529 населенных пунктов.

Реклама

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в семи областях, а именно:

  • Львовская – 298 населенных пунктов;
  • Закарпатская – 90 населенных пунктов;
  • Ивано-Франковская – 57 населенных пунктов;
  • Тернопольская – 44 населенных пункта;
  • Черновицкая – 16 населенных пунктов;
  • Черниговская – 14 населенных пунктов;
  • Житомирская – 10 населенных пунктов;

Читайте также:

В Ровно вспыхнула подстанция. В небе видно столб дыма, без света город и район – видео

В тренде
Жару немного охладят ливни: прогноз погоды на 2 августа (карта)
Небольшие дожди немного охладят украинцев / коллаж "Сегодня"
Реклама

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.

Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогноз
В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогнозУкраина
В Киеве
В Киеве "сторонник ДНР" открыл стрельбу по людям (обновлено)Происшествия
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)Украина
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)Украина
Чауса нашли, но не
Чауса нашли, но не "похищали". Где сейчас находится судья – в СБУ ответилиУкраина
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять