Остались под завалами: судьба почти сотни жителей Бородянки до сих пор неизвестна

У спасателей пока нет доступа к людям, которых накрыло остатками дома в результате обстрелов

Последствия вторжения в поселок Бородянка / Коллаж "Сегодня"

Под завалами домов в поселке Бородянка Киевской области могут находиться около 100 человек. Об это изданию "Радио Свобода" сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Реклама

По ее словам, у спасателей пока нет доступа к пострадавшим. 3-го марта группа спасателей ГСЧС выезжала в населенный пункт. Но солдаты вражеской армии, которые остались в поселке, открыли по ним огонь.

Вторжение российских войск в Бородянку

Армия РФ совершила жестокий налет на поселок под Киевом, обстрелы длились несколько дней. Оккупанты без разбора открывали огонь по жилым кварталам и мирным жителям.

Ударами российской авиации в Бородянке было разрушено несколько жилых домов. Армия агрессора попыталась ввести тяжелую технику, но защитники ВСУ разбили и вытеснили противника.

Реклама

Позже в сети появились шокирующие кадры Бородянки после обстрелов.