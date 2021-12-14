Остались только обломки. На Прикарпатье поезд влетел в авто, есть погибшие

В Ивано-Франковской области произошло смертельное столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем переезжал пути через железнодорожный переезд.
Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС и полиции.
Подробности ДТП
Авария произошла на железнодорожном переезде между селами Угринов и Клузов 13 декабря в 23:30. Поезд, сообщением "Киев – Ивано-Франковск", столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2109".
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Столкновение произошло из-за того, что 29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, выехал на запрещенный сигнал светофора. Водитель допустил столкновение с пассажирским поездом, под управлением 40-летнего машиниста.
Пострадавшие
В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его 36-летняя пассажирка, жительница Угринева, погибли на месте происшествия.
С помощью комбинированного гидроинструмента спасатели высвободили их тела из автомобиля.
Спасателям пришлось вырезать тела погибших из искореженной машины. Фото: ГУНП в Ивано-Франковской области
Кого накажут
Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование.
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