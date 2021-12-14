Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Остались только обломки. На Прикарпатье поезд влетел в авто, есть погибшие

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 09:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Люди в легковом автомобиле умерли мгновенно, их тела вырезали спасатели с помощью спецсредств
На момент столкновения в салоне было два человека.
На момент столкновения в салоне было два человека. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области произошло смертельное столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем переезжал пути через железнодорожный переезд.

Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС и полиции.

Реклама

Подробности ДТП

Авария произошла на железнодорожном переезде между селами Угринов и Клузов 13 декабря в 23:30. Поезд, сообщением "Киев – Ивано-Франковск", столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2109".

Столкновение произошло из-за того, что 29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, выехал на запрещенный сигнал светофора. Водитель допустил столкновение с пассажирским поездом, под управлением 40-летнего машиниста.

Пострадавшие

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его 36-летняя пассажирка, жительница Угринева, погибли на месте происшествия.

Реклама

С помощью комбинированного гидроинструмента спасатели высвободили их тела из автомобиля.

Реклама

Спасателям пришлось вырезать тела погибших из искореженной машины. Фото: ГУНП в Ивано-Франковской области

Кого накажут

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

59 838

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять