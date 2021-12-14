Остались только обломки. На Прикарпатье поезд влетел в авто, есть погибшие

Люди в легковом автомобиле умерли мгновенно, их тела вырезали спасатели с помощью спецсредств

На момент столкновения в салоне было два человека. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области произошло смертельное столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем переезжал пути через железнодорожный переезд.

Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС и полиции.

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Подробности ДТП

Авария произошла на железнодорожном переезде между селами Угринов и Клузов 13 декабря в 23:30. Поезд, сообщением "Киев – Ивано-Франковск", столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2109".

Столкновение произошло из-за того, что 29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, выехал на запрещенный сигнал светофора. Водитель допустил столкновение с пассажирским поездом, под управлением 40-летнего машиниста.

Пострадавшие

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его 36-летняя пассажирка, жительница Угринева, погибли на месте происшествия.

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С помощью комбинированного гидроинструмента спасатели высвободили их тела из автомобиля.

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Спасателям пришлось вырезать тела погибших из искореженной машины. Фото: ГУНП в Ивано-Франковской области

Кого накажут

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование.

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