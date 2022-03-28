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Осталось ждать меньше месяца. Нумеролог назвал дату победы в войне с Россией

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28 марта, 10:58
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В то же время этап окончания войны и этап окончания военных действий не всегда может обозначать одно и то же

Ключевое событие, которое приведет Украину к победе в войне с Россией, произойдет меньше чем через месяц – примерно 24 апреля.

Такой прогноз в эфире канала Украина 24 дал нумеролог Владислав Грицай.

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По его словам, не факт, что к тому времен полностью перестанут стрелять, но будет какое-то событие, после которого Украина "получит хороший результат".

"Я считаю, что ключевое событие получим в 20-х числах апреля – 24 апреля. Нужно понимать – есть много этапов. Этап окончания войны и этап окончания военных действий не всегда может обозначать одно и то же. Но по прежнему, я считаю, что 24 апреля (плюс-минус) мы получим хороший для нас результат", – сказал Грицай.

Этапы развития событий в Украине

Владислав Грицай дал подробный прогноз. Фото: скриншот

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Нумеролог утверждает, что в период с 24.08 (Дня Независимости Украины) по 24.12 "первые четыре месяца после Дня Независимости у нас всегда что-то интересное происходит в стране".

Второй этап из четырех месяцев, по словам Грицая, "стабилизирующий". Он приходится на 24.12 – 24.04.

"Поэтому я говорю, что в этой точке мы переходим в новый этап. Это либо победа, либо на 100% понятно, что какие-либо дополнительные моменты нужно сделать, какие-то дополнительные договоренности, что уже победа есть. 24 апреля мы уже почувствуем это (победу, – ред.) физически", – отметил нумеролог.

По его прогнозам, в 20-х числах апреля может произойти либо какая-то ключевая битва, либо Россия поменяет риторику в отношении Украины. Что конкретно произойдет – непонятно.

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"Но то, что там будет перелом – 100%. И мы уже будем понимать, что это все", – добавил Грицай.

В то же время он отметил, что "ловить бурятов по лесам какое-то время придется даже после победы".

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