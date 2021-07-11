Остался неприятный осадочек: десяткам пассажиров не хватило мест в поезде Укрзализныци

Многим пассажирам оказалось негде сидеть – им предложили ехать стоя или искать по вагонам свободные места

"Укрзализныця" продала пассажирам несуществующие билеты на поезд. Фото: коллаж "Сегодня"

Пассажирам одного из поездов "Укрзализныци" не хватило мест в одного "столичных" рейсов – состав заменили, не сказав об этом тем, кто купил билеты.

Об этом сообщила в своем Facebook украинка Надежда Майная.

Реклама

Женщина оказалась среди тех, для кого места не нашлось – в ее билете было указано 86 место, но в вагоне их было только 81, поскольку новые вагоны оказались короче.

Инцидент произошел в поезде "Интерсити" №731 Запорожье – Киев 9 июля. Женщина утверждает, что в аналогичной ситуации оказались "по десятку людей в нескольких вагонах".

Вариантов ей предложили несколько:

ехать 6 часов до Киева стоя;

занять любое свободное место, но только если на одной из станций не зайдет пассажир, который купил соответствующий билет;

искать с проводником свободные места в другом вагоне.

"Это уже нечто совершенно новенькое, какое-то новое "дно". Хорошо, что хоть не предлагают сидеть двум людям на одном месте по очереди", – сетует Надежда.

Реклама

Впрочем, позже она добавила, что в итоге никому стоя ехать не пришлось, а ЧП произошло из-за того, что предыдущий, большой состав, сломался.

"Но все равно остались и вопросы, и неприятный "осадочек". Очень хочется, чтобы следующие путешествия были предсказуемыми", – добавила женщина.

Напомним, 10 июля на железнодорожной станции под Киевом сошел с рельсов поезд, что привело к массовым задержкам рейсов в западном направлении.

А перед этим в поезде Одесса – Мариуполь случилась поломка – в одном из вагонов выпало окно вместе с рамой.