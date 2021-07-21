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Остановить "Северный поток – 2" в интересах США и Европы – Яценюк

21 июля 2021 19:28

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В Вашингтоне немало влиятельных политиков категорически против запуска российской трубы

Остановить "Северный поток – 2" в интересах США и Европы, и для этого необходимо сделать все возможное.

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Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк 14 июля в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он отметил, что после встреч в Вашингтоне практически со всеми, кто отвечает за отношения с Украиной, у него сложилось впечатление, что все придерживаются единой позиции – лучшим выходом было бы остановить проект "Северный поток – 2": "И эта идея поддерживается обеими партиями в США".

"Северный поток – 2" – абсолютно антиукраинский, антиевропейский, антиамериканский и антирыночный проект. Это антиукраинский проект, так как Украина потеряет 2 миллиарда долларов ежегодно за транзит – а это почти размер программы МВФ с Украиной. Это антиевропейский проект, ведь Россия получит инструменты влияния на энергетический рынок ЕС. Это антиамериканский проект, так как Соединенные Штаты потеряют дополнительную долю рынка газа, который транспортируется из США в ЕС", – подчеркнул Яценюк.

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Напомним, в Офисе президента спокойно отнеслись к слухам о якобы просьбе Администрации США не критиковать соглашение о "Северном потоке – 2", так как этот вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.

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