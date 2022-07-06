"Остановитесь!" – Янукович опять взялся за старое

Беглый политик хочет стать миротворцем

Периодически Януковича подключают к войне против Украины / Коллаж "Сегодня"

Беглый подследственный бывший украинский политик Виктор Янукович решил регулярно писать письма украинцам.

Его пресс-секретарь опубликовал новое творение беглеца, где Янукович предложил... пойти на уступки врагу.

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Янукович – миротворец

"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор – воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины", – написал предположительно Янукович.

Все письмо сводится к тому, что необходимо отказаться от формата так называемого "объединенного теле-радио марафона" и пустить в эфир представителей другой точки зрения. Фактически – дать эфир тем, кто будет склонять с плохому миру с Россией, понятно на чьих условиях.

"Подавление инакомыслия и радикальное неприятие других точек зрения – это тот путь, который привел нас к конфликту. Руководство Украины должно, пока не поздно, прекратить делить украинцев на правильных и неправильных, найти в себе силы протянуть руку тем, кто оценивает ситуацию иначе. Сейчас пришло время объединиться", – намекает Янукович на то, чтобы сделать из него миротворца.

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"Я знаю, какими должны быть последующие шаги, действия и решения, которые помогут добиться мира путем взаимных уступок", – озвучил главное предложение своего обращения Янукович.

Вокруг беглеца