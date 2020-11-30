Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городах

Источники Кабмина сообщили сайту "Сегодня", что правительство согласовало окончательную дату локдауна – с 23 декабря по 15 января. Мы узнали, что думают об этом местные власти в трех городах: Киеве, Харькове и Одессе.

Киев

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В Киевском метрополитене пока не получали документов о новых правилах работы во время карантина, в том числе во время возможного локдауна с 23 декабря по 15 января. Метро работает в обычном режиме.

В Госпродпотребслужбе уточнили, что власти должны обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. Например, чтобы люди смогли добраться на работу, могут открывать метро в определенное время утром и вечером.

При этом в КГГА подчеркнули: если правительство запретит работу учебных учреждений, местные власти будут выполнять это решение. То есть дети не будут ходить в школы и детсады.

Одесса

А в Одессе говорят, что как раз угадали с датой каникул. Детей отправят отдыхать примерно в те же даты, которые нам озвучил источник.

"Если новые меры вводятся с 23 декабря, то у нас каникулы – с 24 числа, а закончатся во время второй недели января. Что касается работы садиков, то все зависит от условий локдауна, который введет Кабмин. Если будет принято решение, что они будут работать, то они будут работать", – заявила Буйневич.

Харьков

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В Харькове же местные власти надеются, что транспорт в городе останавливать не будут.

Представитель горсовета Харькова Юрий Сидоренко прокомментировал возможный локдаун так:

"Говорят об "индивидуальном" локдауне с особенностями тех или иных регионов. Будем надеяться на то, что особенность нашего региона будет такой, что общественному транспорту разрешат работать".

Львов

В городе против того, чтобы отменять новогодние праздники и вводить локдаун во Львове. Мэр Андрей Садовой отметил, что в это время в городе всегда особая атмосфера. При этом мест для больных COVID-19 достаточно.

"Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", — отметил глава Львова.

При этом, по его словам, нужно ежедневно контролировать ситуацию и усиливать масочный режим. Это, считает Садовой, может дать больший эффект, чем локдаун.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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