Не главный источник пандемии: Шмыгаль рассказал о работе транспорта во время локдауна

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года локдаун вводить не будут. Жесткий карантин могут ввести с начала января, но при этом транспорт в Украине не остановят. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Он подтвердил, что жесткого карантина в декабре не будет, поскольку медицинская система пока справляется.

"Если будет ухудшение ситуации, то мы можем поднять этот вопрос в начале января. Конкретика мер будет озвучена в среду (9 декабря) на заседании правительства", – сказал Шмыгаль.

Также он заявил, что точно не будут закрывать транспорт в случае введения локдауна.

"Транспорт будет работать – и авиакомпании, и железная дорога, и общественный транспорт. Закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях", – сказал премьер.

Глава правительства добавил, что все исследования показывают – транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине введут в январе. По его словам, он будет предлагать правительству жесткий карантин на три недели.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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