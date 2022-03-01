"Оставайтесь дома или сдавайтесь". Белорусские добровольцы обратились к своей армии (видео)

Белорусских военнослужащих призывают не принимать участие в ненужной войне

Белорусские добровольцы записали обращение / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусские добровольцы обратились к армии своей страны и попросили отказаться воевать с Россией против Украины.

Об этом они сказали в видеообращении.

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Война, которую ведет Путин против Украины

"Вас пытаются отправить на войну, которую ведет Путин. Это никакая не спецоперация по "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Украина борется за свою свободу. Это Великая Отечественная война для украинцев. В 2020 году вам трудно было сделать моральный выбор. Этот моральный выбор не поздно сделать еще сегодня", – сказал доброволец.

Советы для белорусов

Он призвал белорусских военных переходить на сторону Украины, ведь на ее стороне воюют и белорусы. На видео, опубликованном в Сети, белорусских военнослужащих призывают не участвовать в ненужной войне. Тем, кого уже отправили через границу, советуют сдаться в плен, чтобы потом они смогли получить политическое убежище.

"Ребята, оставайтесь дома, и с вами все будет хорошо. В крайнем случае, когда вас все-таки загонят в Украину, при первой возможности сдавайтесь в плен. Украинская власть будет относиться к вам не как к военнопленным. У вас будет возможность получить политическое убежище в Украине или в любой стране Европы на ваш выбор. Ребята, мы на правильной стороне. Сделайте и вы свой выбор. Жыве Беларусь!"- заявил второй доброволец.

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