Оставила сцену ради бойцов на фронте: от осложнений COVID-19 умерла оперная певица

Бывшая оперная певица Александра Тарасова умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Она оставила большую сцену ради бойцов на фронте и ветеранов в мирной жизни.

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В 2015-м Тарасова возглавила управление Министерства соцполитики. Занималась ветеранами и помогала с протезированием и льготами.

19-летний сын женщины оформляет опекунство над 11-летней сестрой. Брат готовит еду, убирает в квартире и помогает сестре-шестиклассницы с учебой.

Костя учится на втором курсе на биолога и пока нигде не работает. Теперь нужно платить за квартплату, оформлять наследство матери и еще за что-то жить.

Детям с документами помогает близкая подруга Александры Тарасовой, а средства на первое время собрали друзья матери.

Видео: Сегодня

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Как сообщали новости "Сегодня", в июне 2020 умер известный волонтер Виталий Панич, который был и участником боевых действий, а затем стал помогать бойцам. Он страдал от пневмонии, печеночной и почечной недостаточности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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