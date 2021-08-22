Оставить травмы позади: как проект "Мирное лето" помог 13-летнему Даниле из Покровска

Данил мечтает стать психологом – чтобы помогать другим людям избавляться их травм

Данил мечтает стать психологом - и в лагере он смог понаблюдать за работой специалистов

13-летний Даниил Зинченко с Покровская Донецкой области оздоровился и прошел курс психологической реабилитации в Святогорске благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето ", – говорится в сюжете корреспондента "Сегодня" Юлии Покидиной.

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Данил мечтает оставить психологическую травму позади и помогать другим. И его мечта стать психологом имеет все шансы воплотиться в жизнь. Поскольку в летнем лагере он не только оздоравливается, но и видит работу специалистов, которые помогают в этом тысячам таких, как он.

"Я хочу помогать людям. Хочу стать психологом и помогать людям решить их проблемы внутренние. И, может, даже чем-то себе помочь", – говорит Даниил.

Данил признается – война в родном городе оставила травму.

"Я это сам чувствую, так как у меня бывает иногда, слышу я громкий звук, мне сразу хочется отойти, хочется закрыться, вот беспокойство", – объясняет парень.

Ни он, ни его близкие не пострадали. Но были свидетелями обстрелов и паники, которая нарастала в городе.

"Весь страх и ужас, которые тогда у нас были в душе – это не передать словами. Были слышны выстрелы, взрывы... Иногда видели раненых людей", – рассказывает Данил.

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Из-за этих событий и переживаний и возникло желание быть психологом. Первые шаги на пути к заветной профессии – он уже сделал.

"Читал литературу, смотрел обучающее видео. Пока просто остается заканчивать школу и поступать в ВУЗ", – замечает парень.

В проекте "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" Данил уже во второй раз. Одно из самых ярких впечатлений этой смены – мастер-класс по оказанию доврачебной помощи и обзор современной машины скорой помощи.

Различные секции, спортивные соревнования, прогулки и игры – программа в летнем лагере Святогорска насыщенная.

"Мирное лето – это очень интересная программа, которая дает возможность детям, которые не могут поехать в лагерь, отдохнуть в очень приятной компании, оздоровиться. Я очень благодарен Ринату Ахметову за то, что он предоставил возможность мне и моим друзьям посетить это место", – говорит Данил.

За семь лет проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" оздоровились и прошли курс психологической реабилитации более четырех с половиной тысяч детей.

Главное о проекте "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето"

Проект появился по инициативе психологов Фонда Рината Ахметова. Они начали бить тревогу: если не освободить детей от оков переживаний, в будущем все это скажется в форме неврозов и психосоматических заболеваний.

В проекте участвуют школьники 8-14 лет с неподконтрольных Украине территорий и "серой зоны", а также ребята-переселенцы. Большинство участников из многодетных, неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа.

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