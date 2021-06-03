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Осторожно – грозы! Прогноз погоды на 3 июня (карта)

3 июня, 06:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Если восток и юг продолжат мокнуть, то на западе и преимущественно в центре по-прежнему сухо и даже местами солнечно

В четверг, 3 июня, в Украину вернутся грозы, заливать будет южные и восточные области. В то же время температура в среднем будет на пару градусов выше.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Если восток и юг продолжат мокнуть, то на западе и преимущественно в центре по-прежнему сухо и даже местами солнечно, температура – от 17 до 20 градусов. Подмочит в центральной Украине только Кропивницкий – там обещают грозу.

На севере синоптики прогнозируют от 17 до 19 градусов и переменную облачность, погода по-прежнему ветреная.

На востоке будет не только мокрее, но и прохладнее – не более 18 градусов, а в Днепропетровской области и вовсе обещают 13-15.

В тренде
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На юге – грозы и тоже не жарко – до 19 градусов, а в Николаеве – от 14 до 16 градусов.

Напомним, согласно прогнозу на неделю, дождей в Украине станет меньше, а к выходным они и вовсе почти прекратятся, жары же в ближайшие несколько дней ждать не стоит.

Мы также писали, что в первый день лета украинские Карпаты засыпало снегом, а температура в горах опустилась до 1 градуса мороза.

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