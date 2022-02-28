Осторожно! Мошенники создали фейковый сайт "Повернись живим"

В организации просят распространить информацию

Фото: коллаж "Сегодня"

Благотворительный фонд "Повернись живим" заявил, что злоумышленники создали фейковую страницу, чтобы обворовывать неравнодушных людей, которые хотят перевести средства на помощь украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.

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"Злоумышленники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных", – предупредили в фонде.

Так выглядит ссылка на фейковую страницу: http://savelife.net.ua/ К счастью, сейчас она уже неактивна.

"Мы просим вас распространить эту информацию и пользоваться только официальными ресурсами фонда", – предупредили в организации.

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В организации "Повернись живим" просят переводить средства только по таким ссылкам:

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