Осторожно! Мошенники создали фейковый сайт "Повернись живим"

Благотворительный фонд "Повернись живим" заявил, что злоумышленники создали фейковую страницу, чтобы обворовывать неравнодушных людей, которые хотят перевести средства на помощь украинской армии.
Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.
"Злоумышленники создали фейковый сайт "Повернись живим", чтобы обворовывать неравнодушных", – предупредили в фонде.
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Так выглядит ссылка на фейковую страницу: http://savelife.net.ua/ К счастью, сейчас она уже неактивна.
"Мы просим вас распространить эту информацию и пользоваться только официальными ресурсами фонда", – предупредили в организации.
В организации "Повернись живим" просят переводить средства только по таким ссылкам:
Ситуация в Украине 28 февраля
- Пятый день вторжения России в Украину начался немного спокойнее, чем предыдущие. В Харькове и Киеве слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
- В Пентагоне ответили на угрозы президента РФ о ядерном оружии. На сайте Минобороны США написали, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и точно не со стороны Украины.
- Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками США, чтобы обсудить ситуацию в Украине и их скоординированный ответ. Это будут третьи переговоры, инициированные Байденом.