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Осторожно, мошенники! В Украине неизвестные представляются работниками Фонда Рината Ахметова

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 августа, 15:08
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На самом деле сотрудники фонда не обращаются к гражданам в частном порядке и не собирают персональные данные, а также не осуществляют поквартирные обходы
Аферисты представляются сотрудниками фонда. Фото: Фонд Рината Ахметова
Аферисты представляются сотрудниками фонда. Фото: Фонд Рината Ахметова

В Украине активизировались мошенники, которые представляются работниками Фонда Рината Ахметова. Как сообщила на горячую линию Фонда жительница Краматорска, неизвестная женщина средних лет ходит по квартирам горожан, представляясь сотрудницей Фонда. Она собирает у людей паспортные данные, якобы для оказания гуманитарной помощи.

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Фонд Рината Ахметова официально заявляет: его сотрудники не обращаются к гражданам в частном порядке и не собирают персональные данные, а также не осуществляют поквартирные обходы.

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О фонде

Фонд – крупнейшая благотворительная организация в Украине. Помощь от Фонда Рината Ахметова можно получить только после официального обращения на горячую линию Фонда. Помощь Фонда предоставляется на благотворительной основе, то есть бесплатно. Фонд не оказывает финансовую помощь и не занимается сбором средств.

Если к вам обращаются лично или поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на нашу горячую линию 0800509001 и обращайтесь в правоохранительные органы.

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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ПЕРЕДАЙТЕ ВСЕМ ЗНАКОМЫМ ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

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