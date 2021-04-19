Осторожно – опасное похудение! В Украину завозят ядовитые таблетки

Такие препараты дешевые, поэтому и спрос на них огромный – заказывают и даже не знают, что в состав препарата входит опасный компонент

Украинские таможенники раскрыли поставки опасных психотропов в Украину из Кыргызстана, которые якобы предназначены как препараты для похудения, а продают их под брендами известных мировых производителей.

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Наш корреспондент Георгий Маринов разузнал, что такие почтовые отправления стали массовыми аккурат к летнему сезону.

Валерия мечтала сбросить несколько лишних килограммов к лету. Специальные таблетки для похудения привезла из поездки. Только начала пить – заболела.

"Решила пойти к врачу узнать на фоне чего это. Он меня спросил: "Начинали ли какие-то препараты, витамины пить?". Ну я ему сказала, что пару дней. Он мне посоветовал их сдать на экспертизу. Я отдала и оказалось, что это дешевая подделка", – рассказала девушка.

Видео: Сегодня

Подделки штампуют в Кыргызстане. Оформляют как косметику, украшения и незаконно доставляют в Украину. Таможенная служба только за последний месяц изъяла несколько партий таких препаратов.

"На них нет даты производства, на них нет срока годности и на них нет производителя. На некоторых есть название, которое может считаться производителем, но в интернете нет никаких упоминаний о таком производителе", – объяснила представитель пресс-службы киевской таможни Ольга Недиля.

Такие препараты дешевые, поэтому и спрос на них огромный. Заказывают и даже не знают, что в состав препарата входит яд.

"В каждой посылке есть сибутромин и он отнесен к психотропным веществам, оборот которых ограничен. И мы в пределах своих полномочий задерживаем эти отправления почтовые", – добавили на таможне.

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Врач-терапевт Марьяна Селюк говорит – такие подделки могут серьезно навредить здоровью.

"Истощаются полностью сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный тракт, нервная система. То есть настолько идет истощение по всем органам и системам, что для здорового человека это только вред", – сказала медик.

Покупать такие препараты следует только по назначению врача, и то нужно проверять. Если на упаковке нет голограммных отметок защиты – это подделка.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Кировоградской области разоблачили нарушителей, которые распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.

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