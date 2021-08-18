Острая боль в животе стала распространенным синдромом коронавируса – как лечиться

Медики не советуют покупать "назначенные" рекламой лекарства, а также дают советы по восстановлению печени

При поступлении в больницу тест на коронавирус у пациентки оказался позитивным / Фото: коллаж "Сегодня"

Новые штаммы коронавируса больше всего поражают печень и желудок: кроме привычных симптомов беспокоит еще и острая боль в животе.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Владислава Романюк – заведующая ковидного отделения в столичной клинике. Почти у половины пациентов стационара при обследовании обнаружили еще и сахарный диабет, о котором больные и не подозревали.

Так бывает, когда пренебрегают профилактическими осмотрами. Чтобы уменьшить риск осложнений от ковида, терапевт советует заранее уделить внимание здоровью. Самое время сделать хотя бы один скрининг.

"Мы видим, что коронавирус (поражает) вот тех людей, которые много ели и получили ожирение, либо не занимались своим сахарным диабетом, или запустили свое артериальное давление. То есть, нелеченных, у которых хронические проблемы, они обязательно обостряются. Это очень плохо скажется на результате, на самой госпитализации", – предупреждает терапевт, доктор-гастроентеролог, заведующая ковидного отделения Владислава Романюк

О симптомах вирусной болезни эксперт рассказывает в эфире "Спроси у доктора". Который каждую среду транслирует Фонд Рината Ахметова. Такие включения – одно из направлений масштабного благотворительного проекта фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Зрителей интересует: как отличить ковид от ангины? Ведь симптомы – высокая температура и резкая боль в горле – похожи.

"Очень сильное чувство интоксикации. То есть человек не может просто встать с кровати", – этот важный момент называет терапевт.

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Ковид чаще всего сказывается на печени. Почти у 99% пациентов печеночные пробы повышены в несколько раз. Но это вовсе не означает, что орган нужно очистить. Предостерегает – осторожно с препаратами "назначенными" рекламой.

"Печень не нужно чистить. Не нужно заталкивать в нее гепатопротекторы и какие-то такие предпринимать действия, и, особенно медикаментозного характера", – предостерегает терапевт.

Чтобы восстановить печень, врач советует больше отдыхать, пить больше воды и на некоторое время забыть об острой пище.

"Избегайте тех продуктов, которые не любит печень. Печень не любит острого, она не любит слишком соленого, пересоленного, квашеного", – предостерегает Александр Романюк.

Эфиры " Спроси у доктора "Фонда Рината Ахметова" уже просмотрели 14 миллионов раз. Если вдруг трансляцию пропустили – найти полезные советы врачей можно на социальных страницах благотворительной организации.