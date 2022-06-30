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Остров Змеиный сыграл удивительную роль в войне в Украине. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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30 июня, 12:00
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Остров Змеиный был целью российских оккупантов с первого дня войны. Фото: коллаж "Сегодня"
Остров Змеиный был целью российских оккупантов с первого дня войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают экономическую помощь Украине от США, обучение бойцов ВСУ в Британии и сражения за остров Змеиный.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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89% украинцев отказываются уступать территории страны ради мира с Россией

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что согласно новому опросу, 89% украинцев отказываются уступать территории страны ради мира с Россией. Украинцы поддерживают позицию президента Зеленского о том, что мирные переговоры не могут касаться территориальных уступок.

США предоставят Украине экономическую помощь в размере $1,3 миллиарда

Издание The Washington Post пишет, что Министерство финансов США в объявило о предоставлении Украине экономической помощи в размере 1,3 миллиарда долларов, поскольку Соединенные Штаты стремятся помочь пострадавшей стране реагировать на огромные финансовые последствия российского вторжения. Это первые из 7,5 миллиарда долларов экономической помощи, утвержденная Конгрессом в прошлом месяце.

Великобритания даст Украине 1 миллиард фунтов стерлингов на ПВО и РЭБ

Информагентство Bloomberg сообщает, что Великобритания предоставляет Украине 1 миллиард фунтов стерлингов для финансирования наступательных операций. Борис Джонсон объявит о дополнительной помощи на саммите НАТО в четверг. Деньги пойдут на системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Сотни бойцов ВСУ прошли военную подготовку в Британии

Международное агентство новостей Reuters информирует, что сотни украинских военнослужащих уже прошли военную подготовку в Британии, обучившись управлять реактивными системами залпового огня (РСЗО), которые британское правительство поставляет для противодействия российской артиллерии.

Остров Змеиный сыграл удивительную роль в войне в Украине

Британский журнал The Economist опубликовал статью о битве за остров Змеиный. Отмечается, что Украина усиливает наступление на стратегически важную скалу.

"Остров Змеиный сыграл удивительно большую роль в войне в Украине. Крепость была целью с первого дня, когда русский черноморский флагман "Москва" прибыл к ее берегам, чтобы потребовать сдачи своего крошечного сторожевого поста. Известный невежливый отказ гарнизона стал призывом к объединению в стране. Затопление "Москвы" в апреле, в свою очередь, привело к тому, что скала приобрела новое оборонное значение для российских кораблей в Черном море", – говорится в статье.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

Также мы информировали, что ракетный удар ВСУ по оккупированному острову Змеиный лишил Черноморский флот России значительного преимущества в Черном море.

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Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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