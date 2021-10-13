Осужденный за аварию: умер первый директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Брюханова назначили директором ЧАЭС в 1970 году. Он возглавлял сначала строительство, а позже эксплуатацию станции до апреля 1986 году

Скончался Виктор Брюханов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 13 октября, в возрасте 85 лет умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов.

Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

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После Чернобыльской катастрофы Брюханова отстранили от должности.

В июле 1988 года Брюханова вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым приговорили к 10 годам заключения. Спустя пять лет Брюханова досрочно освободили из тюрьмы.

26 апреля 2021 года СБУ обнародовала секретные документы о катастрофе. В частности, есть первый доклад "наверх" Виктора Брюханова от 26 апреля 1986-го года (на этом документе стоит пометка "секретно"): он писал, что ситуация в городе Припяти и районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.

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В одном из своих последних интервью Брюханов сказал "Сегодня", что в инструкции к реактору не было написано, что тот взрывоопасен.

Жизнь Брюханова после тюрьмы

Журналист "Сегодня" побывал в гостях у бывшего директора Чернобыльской атомной электростанции.

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До аварии на станции Виктор Брюханов жил с семьей в Припяти, после аварии был приговорен судом к 10 годам тюрьмы и отправлен в одну из колоний Луганской области.

"Коль он специалист, то работал там в котельной, трудиться-то надо было. На свободу вышел спустя 5 лет, за примерное поведение его выпустили раньше. Домой вернулся постаревшим", — рассказали "Сегодня" родные Брюханова.

После аварии в чернобыльскую зону не ездил — родственники экс-директора говорят, что морально это было слишком тяжело, но бережно хранят журнальные статьи о нем, газетный рейтинг "Люди XX века", в котором есть Брюханов, а также фото, на котором Виктор Петрович запускает самый первый реактор ЧАЭС.

Когда позволяло здоровье, Брюханов посещал мероприятия, связанные с аварией на ЧАЭС. Это было хоть и болью, но и какой-то потребностью души для него

Брюханов общался до последнего со многими чернобыльцами.

Когда корреспондент был у Брюханова дома, тот лежал не вставая. Уже тогда, 8 лет назад он неважно себя чувствовал. Его семья была в обиде на власти за то, что Брюханову пришлось отсидеть.

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