Осужденный за аварию: умер первый директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Сегодня, 13 октября, в возрасте 85 лет умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов.
Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".
После Чернобыльской катастрофы Брюханова отстранили от должности.
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В июле 1988 года Брюханова вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым приговорили к 10 годам заключения. Спустя пять лет Брюханова досрочно освободили из тюрьмы.
26 апреля 2021 года СБУ обнародовала секретные документы о катастрофе. В частности, есть первый доклад "наверх" Виктора Брюханова от 26 апреля 1986-го года (на этом документе стоит пометка "секретно"): он писал, что ситуация в городе Припяти и районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.
В одном из своих последних интервью Брюханов сказал "Сегодня", что в инструкции к реактору не было написано, что тот взрывоопасен.
Жизнь Брюханова после тюрьмы
Журналист "Сегодня" побывал в гостях у бывшего директора Чернобыльской атомной электростанции.
До аварии на станции Виктор Брюханов жил с семьей в Припяти, после аварии был приговорен судом к 10 годам тюрьмы и отправлен в одну из колоний Луганской области.
"Коль он специалист, то работал там в котельной, трудиться-то надо было. На свободу вышел спустя 5 лет, за примерное поведение его выпустили раньше. Домой вернулся постаревшим", — рассказали "Сегодня" родные Брюханова.
После аварии в чернобыльскую зону не ездил — родственники экс-директора говорят, что морально это было слишком тяжело, но бережно хранят журнальные статьи о нем, газетный рейтинг "Люди XX века", в котором есть Брюханов, а также фото, на котором Виктор Петрович запускает самый первый реактор ЧАЭС.
Когда позволяло здоровье, Брюханов посещал мероприятия, связанные с аварией на ЧАЭС. Это было хоть и болью, но и какой-то потребностью души для него
Брюханов общался до последнего со многими чернобыльцами.
Когда корреспондент был у Брюханова дома, тот лежал не вставая. Уже тогда, 8 лет назад он неважно себя чувствовал. Его семья была в обиде на власти за то, что Брюханову пришлось отсидеть.
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