Українська
$ 27,7
32,99
  1. Последние новости Украины

От -7 до +9, дожди и снег: какой будет погода в пятницу

18 марта, 15:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Остатки циклона подпортят погоду в нескольких областях

Дожди и мокрый снег не покидают Украину, и завтра в большинстве областей будет мокро. При этом резко похолодает ночью на западе, а на юге днем – почти весна.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Остатки циклона 19 марта еще подпортят погоду в некоторых областях – будет дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается в пределах 2-6 тепла, в Крыму до 5-9 градусов.

Реклама

Ближайшей ночью в западных областях до 3-7 градусов мороза.

В тренде
Корреспондент "Сегодня" после вакцинации подхватил ковид: как себя чувствует

В Киеве в пятницу температура воздуха будет колебаться в районе 3-5 градусов. Существенные осадки в столице вряд ли стоит ожидать. И, наконец, прекратится порывистый ветер.

А вот согласно карте Укргидрометцентра, завтра почти на всей территории страны будет мокро.

Тем временем в ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19. Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок при потеплении не стоит, поскольку динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина
Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской области
Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской областиДругие регионы
Дети не живут вместе – первый комментарий мамы 8-летней Миланы, игравшей в любовь в Instagram
Дети не живут вместе – первый комментарий мамы 8-летней Миланы, игравшей в любовь в InstagramУкраина
Дожди, ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о мерзкой погоде
Дожди, ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о мерзкой погодеУкраина
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять