От "дельфина" до "русалки": самые курьезные происшествия года в Украине

Уходящий год запомнился рядом курьезных происшествий. Большая часть из них напрямую или косвенно были связаны с карантином, остальные – с нестандартными происшествиями.

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Пожалуй, бесспорным лидером списка является погоня десятка полицейских за "пловцом из Гидропарка". Напомним, 6 апреля власти впервые ужесточили карантин, а силовики перекрыли входы в места отдыха. В том числе и в столичный Гидропарк. Один из тех, кто не согласился с введенными мерами, киевлянин Валентин Бурьянов решил добраться к спортплощадке вплавь через Днепр. В итоге он был задержан, в одних трусах его усадили в полицейское авто и увезли в участок. Позже состоялся суд. Бурьянов его выиграл.

Впрочем, нестандартное ЧП произошло и в самый первый день обычного карантина, но с ним оно не было связано. В центре Киева один из блогеров запрыгнул и пробежал прямо по крыше патрульного авто. Копы устроили за дерзким нарушителем порядка погоню. На Майдане Независимости парень поскользнулся, упал и был задержан. Позже он признался копам, что на отчаянный шаг пошел ради новых подписчиков для своего интернет-канала.

Не остался без внимания и случай выталкивания блондинки из столичного трамвая. Девушка без маски 8 раз пыталась зайти в салон, но один из пассажиров с кондуктором рьяно ее выталкивали до последнего.

А вот продавец в Запорожской области, который нарушил правила карантина, поступил иначе. Когда полицейский начал составлять на него протокол, мужчина схватился за бутылку с водой и вылил ее на документ. Коп начал задерживать нарушителя, тот стал убегать, но позже все же был задержан.

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И, наконец, одним из последних нестандартных ЧП стало "плавание" женщины на крыше авто в Харькове возле местной набережной. Как рассказали журналистам в полиции, по одной из версий, причиной аварии стал внезапно появившийся на дороге кот. Женщина якобы хотела его объехать, но врезалась в ограждение и авто упало в реку. После этого водителя назвали "харьковской русалкой".

Напомним, ранее в столице абсолютно пустая машина без водителя устроила ДТП.

Также сообщалось, что в Колумбии велосипедист-победитель не сдержал эмоций и упал возле финишной линии.

Видео: Сегодня

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