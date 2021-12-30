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От Киева до Львова. Сколько можно потратить на крупнейших новогодних ярмарках страны – цены

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 22:07
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Стоимость стандартных наборов вкусностей в разных городах заметно отличается

Фуд-корты, фото-зоны, катки и карусели. На главных площадях всей Украины развернули ярмарки. Наши корреспонденты в Киеве, Львове и Одессе решили подсчитать – во сколько обойдется семье погулять, если не покупать ничего лишнего.

Киев

Столица так и приглашает в центр города. Главная елка страны красуется посреди площади. Людей вокруг уйма. Здесь тебе и главная фотозона, и вкусности – в каждой лотке.

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Чтобы перекусить – придется хорошо кошелек потрясти. Например:

  • наборчики с куриными наггетсами стоят 150 гривен,
  • с колбасками – 170 гривен,
  • с домашними колбасками – 180 гривен,
  • шашлычок – 150 за шампур,
  • самый дешевый хотдог обойдется в 90 гривен.

Пройти мимо глинтвейна – миссия невыполнима. Отовсюду данный запах. С алкоголем и без, классический и экзотический. К примеру, вкусы ананас или манго-маракуйя 90 и 110 гривен за маленький и большой стаканчик.

Львов

Глинтвейн там тоже весь по одной цене. И уже не 90 гривен, а 50.

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"Гранатовый – он более кислый, фруктовый – более сладкий и классический", – рассказывает продавец Ольга Кокор.

В канун Нового года – здесь очень многолюдно. Магазин – от магнитов до теплой одежды, от нетрадиционных улиток до традиционных хотдогов.

Традиционный хот-дог во Львове обошелся корреспондентам "Сегодня" в 45 гривен.

Одесса

Жареные Овощи, пирожные, рыба и мясо. Такому разнообразию блюд – на приморском бульваре в Одессе – позавидует чуть ли не каждый.

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"У нас есть все – люля-кебаб, у нас есть шея, кукуруза, картофель, выпечка, шаурма. Еще будет завтра креветка королевская и грибочек жареный", – рассказал продавец Алексей Никуленко.

Нашей коллеге – Дарье Сидоровской – классический хот-дог обошелся в 70 гривен. Глинтвейн здесь популярен виноградный и гранатовый.

"В Одессе сегодня прохладно, поэтому горячие глинтвейн и ход дог будут для меня как раз кстати. Заплатила за все это я 120 гривен", – рассказала журналистка.

Стоимость аттракционов

А что касается аттракционов? Во Львове по активностям – разве что каток возле Ратуши – стоимость 110 гривен в час в будни и 150 в выходные.

В Одессе – карусель. Детям 60 гривен. Взрослым – 90. Есть такая и в столице.

Но самые дорогие расценки – у Дедов Морозов. Не на камеру нам признались посетители: за фото с этим персонажем на свой телефон отдали 350 гривен.

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