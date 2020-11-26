От коронавируса умер известный онколог

Известный украинский врач-онколог, директор Киевского областного онкодиспансера Олег Ременник умер от COVID-19.

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Об этом сообщается на сайте Киевоблсовета.

"Олег Исакович спас жизни тысяч людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

Врачу было 62 года.

"Уже в пятницу он слег с "ковидом". А потом раз. И человек ушел. Светлый человек. И глубоко порядочный. Настоящий. С характером", – сообщил экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян в Facebook.

Олег Ременник родился 16 октября 1958 года в городе Белая Церковь. В 1981 году после окончания Киевского медицинского института по специальности "лечебное дело", интернатуры, работал главным терапевтом управления здравоохранения КОДА.

В 2007 году Олег Ременник был назначен начальником Главного управления здравоохранения Киевской области, а с 2013 года возглавлял Департамент здравоохранения области. Возглавлял облздрав столичного региона до 2017 года.

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Напомним, от коронавируса умер украинский академик и генеральний директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев.

Ранее мы писали, что на утро 26 ноября в Украине подтвердили 15 331 новый случай заражения коронавирусом (677 189 с начала эпидемии). За среду умерли 225 украинцев (11 717 с начала эпидемии), а выздоровели 9617 человек (317 395 с начала эпидемии).

Нужны ли рентген и КТ легких при коронавирусе, смотрите в нашем сюжете.

Комментарий врача. Источник: t.me/COVID19_Ukraine

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