От Мариуполя до Бучи: в шести областях открываются гуманитарные коридоры – список

Во время действия гуманитарных коридоров российские войска обязались прекратить обстрелы

9 марта запланирована массовая эвакуация. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 9 марта открываются гуманитарные коридоры по нескольким направлениям. Они будут действовать с 9 утра до 21 часов вечера.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

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По ее словам, на время эвакуации мирных жителей военнослужащие прекратят огонь, чтобы уберечь граждан от жертв.

"Я обращаюсь к РФ. Вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь. У нас есть опыт, когда даже взятые обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь – Запорожье, а также Волноваха – Покровск... Мы очень просим ВС России соблюдать взятые на себя обязательства и прекратить огонь с 9 утра до 21 вечера, так как мы и договаривались" , – сказала Верещук.

Гуманитарные коридоры 9 марта

Эвакуация людей будет проводиться по следующим направлениям:

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Энергодар — Запорожье

Сумы – Полтава

Мариуполь – Запорожье

Волноваха – Покровск

Изюм – Лозовая

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.

Верещук добавила, что в городе Ворзель есть дом малышки, где сейчас находится 55 деток и 26 человек персонала. Их будут вывозить в рамках отдельной спецоперации.

Как будет проходить эвакуация Бучи и Ворзеля

Местных жителей будут вывозить на железнодорожный вокзал Киева. Уехать смогут только женщины и дети.

Начало 10:40–11:00. Перед зданием Бучанского городского совета будут автобусы.

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В Ворзеле желающих покинуть город будут собирать по адресу Курортная, 25 (район железнодорожной станции).

Передвигайтесь к пунктам сбора просят пешком. С собой нужно брать только необходимые вещи.

Как будут проводить эвакуацию из Энергодара

Выехать смогут жители Энергодара, а также соседних сел Васильевского, Каменко-Днепровского, Белозерского районов.

Под эгидой Красного Креста организуется гуманитарный коридор для эвакуации в Запорожье.

Ориентировочно с 12:00 до 13:00 в Энергодар будет доставлен инсулин, некоторые медикаменты и сухие продукты для дальнейшей организации бесплатных социальных столовых в школах и поддержки наиболее незащищенных категорий населения.

На обратном пути автобусы будут забирать мирных жителей, желающих уехать из Энергодара.

Согласована также возможность сформировать колонну из личного транспорта, которому разрешили следовать за автобусами. Все автобусы и личный транспорт должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста.

Место сбора граждан для эвакуации – участок дороги на улице Курчатова, от "красного" дома до набережной в сторону прогулочного канала. С собой обязательно иметь документы.

Эвакуация из Сум

Гуманитарный коридор будет открыт с 9:00 до 21:00. Можно уезжать своим транспортом.

"Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера уехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью", – сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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