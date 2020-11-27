От медоборудования к ремонтам: как бизнес спасает медицину на Хмельнитчине

Компания "Эпицентр" стала одной из первых, кто взялся за ремонт и оснащение учреждений здравоохранения

Пока МОЗ считает количество больных коронавирусом, украинский бизнес аккумулирует средства и ресурсы в помощь больницам. Если в первую волну пандемии приоритетом была закупка дыхательной аппаратуры, то во время второй волны стало понятно, что больше всего не хватает самого необходимого – больничных мест. Компания "Эпицентр" стала одной из первых, кто взялся за ремонт и оснащение учреждений здравоохранения.

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С началом пандемии коронавирусной инфекции в стране группа компаний "Эпицентр" активно помогает больничным учреждениям по всей Украине медоборудованием, средствами защиты и дезинфекции.

Взяв под кураторство Хмельницкую область, "Эпицентр" передал все необходимое для борьбы с болезнью в 70 учреждений здравоохранения.

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Впрочем, во время общения с медиками выяснилось, что иногда больницы находятся в таком плачевном состоянии, что нужно даже не дорогое оборудование, а обычные бытовые вещи: медицинские кровати, постельное белье, бытовая техника и бытовая химия.

По словам представителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Хмельницкой области от "Эпицентра" Светланы Павлишин, после посещения больниц было решено отремонтировать согласно всем требованиям инфекционные отделения в Шепетовской, Виньковецкой, Ярмолинецкой, Чемеровецкой и Городецкой центральных районных больницах.

На днях в Шепетовской ЦРБ началась уже вторая фаза ремонта. Ранее в помещении, которое было построено еще в 1937 году, были заменены окна и частично кровля, которая с годами уже начала разрушаться. После того, как больные были переведены в отремонтированную часть больницы, команда "Эпицентра" взялась за второй этап.

Валентина Савчук, главный врач Шепетовской ЦРБ: "От компании мы получили помощь, которая очень нужна: 3 аппарата ИВЛ американского производства, которые размещены в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Также кислородные концентраторы, мониторы пациента, инфузоматы и многое другое оборудование".

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В Ярмолинецкой и Виньковецкой ЦРБ уже начались ремонтные работы. Закуплены мониторы пациента, средства защиты, кислородные концентраторы, матрасы, кровати, мебель и постельное белье.

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Здание больницы в Виньковцах строилось еще в 1871 году. После многочисленных перестроек здесь разместилась районная больница. Бывшее панское имение сегодня требует серьезного капитального ремонта. Прежде всего "Эпицентр" взялся за перекрытие кровли в основном здании – общей терапии. Поскольку наплыв больных с СOVID-19 очень большой, медучреждение переоборудует его под инфекционное отделение. Когда ремонтные работы будут завершены, начнется перекрытие корпуса инфекционного отделения.

Елена Соломон, директор КНП "Ярмолинецкая центральная районная больница": "Инфекционное отделение нуждается в капитальном ремонте, как первый, так и второй этаж. Второй этаж в лучшем состоянии, имеем замену пластиковых дверей с поддержкой "Эпицентра". Сейчас вместе работаем над капитальным ремонтом".

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Переоборудована современной медаппаратурой и Чемеровецкая РЦБ. Началось перекрытие крыши инфекционного отделения.

Иван Лаврентьев, главный врач КНП "Чемеровецкая центральная районная больница": "Эпицентр" помог нам перекрыть кровлю хирургического корпуса. Был проведен капитальный ремонт первого этажа этого корпуса, капитально отремонтирована и оснащена новой бытовой техникой прачечная. Закуплена дыхательная аппаратура, концентраторы и средства защиты. Это для нас существенная поддержка. Сейчас начинается вторая фаза ремонта".

В Городецкой районной больнице уже успели полностью заменить крышу, сделать ремонт помещений, предоставить ИВЛ, средства защиты, мониторы пациента, бытовую технику. После спада пандемии в планах провести ремонт в инфекционном отделении.

Александр Кушнир, и.о. директора КНП "Городецкая центральная больница": "За этот период мы получили много дорогостоящего оборудования, например, современные аппараты ИВЛ, переносной рентген-аппарат. Это не просто важная – это бесценная помощь, которая дает нам силы, чтобы ежедневно противостоять болезни".

В течение 2020 года "Эпицентр" передал отечественным лечебным заведениям 7 млн ​​медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. очков, 32 аппарата ИВЛ. Компания также осуществляет финансирование ремонтов в инфекционных и реанимационных отделениях 8 медицинских учреждений страны. При поддержке владельцев "Эпицентра" в Хмельницкой области создан оперативный штаб и оказана материальная помощь 72 медицинским учреждениям области (лечебное оборудование, аппаратура, мебель, средства индивидуальной защиты и гигиены и т.д.).

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