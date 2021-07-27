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От Венедиктовой уходит заместитель, который занимался "военными" делами

27 июля 2021 15:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

До недавнего времени Мамедов курировал важный департамент войны в Офисе генерального прокурора

Гюндуз Мамедов занимался расследованием военных преступлений. Коллаж "Сегодня"

Гюндуз Мамедов занимался расследованием военных преступлений. Коллаж "Сегодня"

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов уходит в отставку, не уточнив причину своего увольнения. Об этом он сообщил в Twitter, опубликовав соответствующее заявление.

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"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние шесть лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует. Служу украинскому народу", – написал чиновник.

Отметим, что Мамедов до конца июня текущего года курировал в Офисе генпрокурора работу департамента по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта (неофициально его называют "департаментом войны").

Но после назначения в этот департамент другого заместителя Венедиктовой Якубовского, Мамедов был переведен в департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также отвечает за работу тренингового центра прокуроров.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Мамедов называл сумму ущерба от оккупации Россией Крыма. По его словам, Украина направила в Международный уголовный суд в Гааге восемь сообщений о преступлениях России в оккупированном Крыму, а также о масштабных и систематических нарушениях имущественных прав украинцев на полуострове.

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Также мы писали, как заместитель генпрокурора стал жертвой мошенников – аферисты пытались подставить Гюндуза Мамедова.

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