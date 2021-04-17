Отбеливатель и запрещенные красители: чем опасны популярные в Украине сладости

Можно ли сэкономить на сладостях без вреда для здоровья – эксперты протестировали популярные продукты на вредные вещества

Какие сладости вкусные и безопасные, а где искусственные компоненты и красители. Почему от сгущенки может быть сильнейшее отравление и на каких сладостях можно сэкономить без угрозы для здоровья – узнавали в программе "Главная тема с Еленой Кот".

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Журналисты отнесли на экспертизу ряд популярных сладостей. В эксперименте принимают участие:

Сгущенка

дешевая сгущенка украинского производителя в пластиковых бутылках за 6,65 грн;

украинского производителя в мягких герметичных пакетах за 10,1 грн;

белорусского производства в мягкой пластиковой упаковке за 15 грн.

Продукты проверят на содержание сахара, немолочных жиров и красителей.

Зефир

зефир на развес за 9,39 грн;

одной из популярных марок за 11 грн;

самый дорогой в ассортименте за 14,4 грн.

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Зефир проверили на сахар и пектин (компонент из яблочного пюре).

Вафли

самые дешевые на развес за 7,67 грн;

популярные "Артек" за 9,56 грн;

итальянского производителя за 17,1.

Вафли проверили на трансжиры, которыми могут заменять сливочное масло.

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Желейные конфеты

самые дешевые на развес – 16 грн;

популярного украинского производителя за 22,54 грн;

импортные за 35, 75 грн.

Выводы экспертизы

В самой дешевой сгущенке выявили двуокись титана, проще говоря, отбеливатель. Его добавляют, чтобы придать молоку белоснежный цвет, а на этикетке не указывают. Кроме того, в ней вообще нет молока – только растительный жир. Два других экземпляра безопасны и качественны по составу.

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В самых дешевых желейных конфетах нашли искусственные красители Е102 и Е129, запрещенные в Евросоюзе, потому что могут вызывать онкологические заболевания. В других экземплярах красители использовались натуральные.

В итальянских вафлях вообще нет трансжиров. В украинских экземплярах – трансжиры есть, но в малых количествах, не опасных для здоровья.

В самом дешевом зефире пектин был заменен желатином. В двух других яблочное пюре было в наличии, причем в больших количествах, чем заявлено на упаковке.

Ранее журналисты "Главной темы" провели масштабную проверку курятины на антибиотики и гормоны. Результаты исследований оказались оптимистичными – украинцев не пичкают некачественной курицей.

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