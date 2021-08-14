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"Отбросы, которые оскорбили – не стоят и мизинца". Яценюк о ситуации вокруг Жана Беленюка

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 августа, 10:41
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Экс-премьер-министр прокомментировал конфликт в центре столицы с олимпийским чемпионом
Слева на снимке Арсений Яценюк, справа - Жан Беленюк. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на снимке Арсений Яценюк, справа - Жан Беленюк. Фото: коллаж "Сегодня"

Нардеп от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк – настоящий украинец, который борется за свою страну и побеждает для своей страны.

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Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

По словам экс-премьер-министра, это заслуживает самого высокого уважения.

"Отбросы, которые оскорбили его или Каролину Ашион, или любого другого по расовому или иному признаку, – не стоят и мизинца этих людей. Это стыд и дикость, которые должны быть осуждены и публично, и юридически", – написал Арсений Яценюк.

Он добавил, что "Украина всегда была и будет образцом уважения и толерантности".

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Пост Арсения Яценюка. Фото: скрин/Facebook
Пост Арсения Яценюка. Фото: скрин/Facebook

Что произошло

Нардеп от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк написал в соцсетях, что неизвестные устроили против него расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию против однопартийца.

А Нацполиция Украина сообщила, что они устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.

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