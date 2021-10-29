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Отдаляют красную зону: половину жителей Полтавской области вакцинировали от COVID-19

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 19:18
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Более полумиллиона человек вакцинировали в регионе как минимум одной дозой
В Полтавской области вакцинировали половину взрослого населения.
В Полтавской области вакцинировали половину взрослого населения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтавской области вакцинировали больше половину взрослого населения. Регион находится в оранжевой зоне карантина.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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По его словам, вакцинация отдаляет введение красной зоны в регионе.

"Поэтому у нас продолжают работать кафе, спортзалы, транспорт. Как минимум одной дозой в Полтавской области вакцинирована уже половина взрослых жителей, поэтому они, их семьи, близкие и друзья защищены от ковида" , – сказал Синегубов.

Глава ОГА уточнил – что всего в области около миллиона взрослого населения, которые проживают там фактически.

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Пример Моршина

Пока что Моршин переносит пик коронавируса в легкой форме. Дело в том, что там вакцинировали 74% взрослого населения и это кардинально изменило ситуацию с заболеванием коронавирусом в городе.

В апреле в городе был организован пилотный проект по вакцинации взрослого населения. С тех пор там ни одного случая ковид-госпитализации. И хотя люди все равно болеют, но переносят коронавирус в легкой форме. Завозят болезнь и туристы, и приезжающие на лечение люди, ведь город не изолирован (таких планов нет).

Убедить местное население вакцинироваться удалось за счет того, что город невелик. Все чиновники, врачи вакцинировались и показали пример.

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Приклад Одессы

В Одессе, которая сейчас находится в красной зоне карантина, вакцинировали от коронавирусной болезни половину жителей города. Они получили первую дозу.

По словам директора городского управления здравоохранения Левона Никогосяна, прививки сделали 503 637 жителей Одессы. Причем несколько преобладает количество первых доз.

"Часть прошедших полный курс вакцинации (две дозы) составляет сейчас где-то 22% от числа жителей города", – отметил чиновник.

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