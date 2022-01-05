Отдать животным или обменять на сладости: где сдать елки в крупнейших городах Украины – адреса

Новый год уже прошел и следует задуматься, куда же девать праздничные елки, которыми украсили свои квартиры.
"Сегодня" рассказывают, где можно сдать новогодние деревья на переработку в крупнейших городах страны.
Что делают с елками в таких пунктах
Их измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
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Киев
В столице действуют пункты переработки по адресам:
- КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
- КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
- КП УЗО Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
- КП УЗО Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
- КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
- КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
- КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
- КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Соломинского района – ул. Новополевая, 95;
- КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
- Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
- Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;
- Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;
- Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал №35;
- Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.
Харьков
Пока главным местом, куда можно сдать елку на "вторичную" переработку, является "Фельдман Экопарк". На странице парка в Facebook говорится, что у них ежедневно с 10:00 до 16:00 работают два пункта приема:
- первый – на главном входе;
- второй – в Долины Альпака, находящийся неподалеку от традиционного места проведения выставки собак.
В эко-парке советуют по прибытии позвонить в информационный центр и уточнить точное расположение пункта приема. Также елки, стоящие дома, следует очистить от остатков украшений, чтобы там не остались кусочки креплений, которые могут причинить вред животным.
Фото: Фельдман зоопарк
Одесса
В городе с 1 января начали работу специальные площадки для сбора новогодних елок можно обменять на сладости.
В общей сложности таких пунктов-площадок будет более 40. Пункты приема елок будут работать с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, в выходные – с 09:00 до 15:00.
Адреса:
КП "ЖКЗ "Фонтанский"
- ул. М. Арнаутская, 7;
- ул. Б. Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- ул. Пироговская, 3;
- ул. Тираспольская, 13;
- ул. Педагогическая, 46а.
КП "ЖКЗ "Порто-Франковский"
- пр-т Александровский, 4;
- ул. Канатная, 19/21;
- ул. Б. Арнаутская, 18;
- пр-т Александровский, 27;
- ул. Кутузакия, 28;
- ул. 10 апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Княжеская, 4;
КП "ЖКЗ "Вузовский"
- ул. Шишкина, 52/2А;
- пр-т Небесной Сотни,4;
- ул. Героев Крут, 3;
- ул. Варненская, 5/2;
- пр-т Адмиральского, 9.
КП "ЖКЗ "Черноморский"
- ул. Академика Глушко, 22а;
- ул. Академика Королева, 63а;
- пр-т Небесной Сотни, 83;
- ул. Академика Глушко, 1в;
- ул. Ильфа и Петрова, 27;
- ул. Архитекторская, 24.
КП "ЖКЗ "Хмельницкий"
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б. Хмельницкого, 64
УК "Сервис плюс"
- ул. Космонавтов, 68;
- пр-т Адмиральский, 10;
- ул. Академика Филатова, 29б;
- ул. Генерала Петрова, 76;
- пр-т Гагарина, 23/5.
КП "ЖКЗ "Пересыпский"
- ул. Дальневосточная, 6;
- ул. Атамана Чепиги, 9.
УК "Суворовский"
- ул. Высоцкого, 23;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
За елки можно получить сладости. Фото: Одесский горсовет
Днепр
В городе на придомовых территориях оборудовано более 60-ти специальных пунктов массового сбора ненужных новогодних деревьев для правильной их утилизации.
Амур-Нижнеднепровский район:
- Донецкое шоссе, 15
- улица Высоцкого, 4
- улица Шолохова, 7
- улица Решетиловская,20
- улица Калиновая, 83
- переулок Крушельницкой, 1
- улица Богомаза, 188
- проспект Мануйловский, 75.
Индустриальный район:
- проспект Слобожанский, 78
- проспект Мира, 47
- проспект Калнышевского, 5
- проспект Калнышевского, 45
Самарский район:
- улица 20-летия Победы, 7
- улица Карагандинская, 9 А
- улица Энергетиков, 7
- улица Вознюка, 3 Б
- улица Электрическая, 19
- улица Семафорная, 20
- улица Семафорная, 38
- улица Агнии Барто, 7
Соборный район:
- проспект Героев, 46
- проспект Героев, 11 подъезд 2
- проспект Героев, 21
- проспект Героев, 37
- Набережная Победы, 108, корп. 10
- переулок Экипажный, 3
- улица Дмитрия Донцова, 2
- проспект Яворницкого, 45 А
- Сечеславская Набережная, 39
- проспект Гагарина, 177
Шевченковский район:
- жилой массив Тополь-1, 15
- жилой массив Тополь-2, 40, 41
- жилой массив Тополь-3, 12
- Запорожское шоссе, 4, 48
- проспект Гагарина, 96, 98
- проспект Богдана Хмельницкого, 131
- улица Александра Конисского, 17
- улица Сечевых Стрельцов, 89
- улица Вознесенская, 36
Центральный район:
- улица Леонида Стромцова, 4, 6
- Сечеславская Набережная, 10
- проспект Поля, 82
- проспект Пушкина, 31
Чечевский район:
- улица Кедрина, 60
- улица Уральская, 17
- проспект Богдана Хмельницкого, 28
- проспект Богдана Хмельницкого, 34
- улица Кленовая, 1
- проспект Нигояна, 43
- улица Павла Чубинского, 2
- улица Надежды Алексеенко, 30
- улица Янгеля, 13
- улица Титова, 1,16
Новокодацкий район:
- улица Савкина, 2
- улица Метростроевская, 3
- переулок Парусный, 13
- площадь Новокодакская, 7
- улица Даниила Галицкого, 22
- на перекрестке улицы Волжской и улицы Каменской
- улица Даниила Галицкого, 27
- улица Каменская, 34
- улица Караваева, 48
- на перекрестке улицы Новоорловской и Воздухофлотской
Раньше мы писали:
- В Одессе 1 января на улице заметили брошенные елки. Непроданные новогодние деревья оставили прямо на месте бывших елочных базаров.
- Чтобы не достались никому? В Одессе продавцы облили соляркой заброшенные елки.