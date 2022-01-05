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Отдать животным или обменять на сладости: где сдать елки в крупнейших городах Украины – адреса

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 15:42
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В некоторых городах даже придумали поощрения, чтобы люди не выбрасывали елки на свалки
Во многих городах страны уже работают пункты приема елок.
Во многих городах страны уже работают пункты приема елок. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год уже прошел и следует задуматься, куда же девать праздничные елки, которыми украсили свои квартиры.

"Сегодня" рассказывают, где можно сдать новогодние деревья на переработку в крупнейших городах страны.

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Что делают с елками в таких пунктах

Их измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Киев

В столице действуют пункты переработки по адресам:

  • КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
  • КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
  • КП УЗО Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
  • КП УЗО Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
  • КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
  • КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
  • КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
  • КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Соломинского района – ул. Новополевая, 95;
  • КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
  • Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
  • Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;
  • Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;
  • Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал №35;
  • Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.

Харьков

Пока главным местом, куда можно сдать елку на "вторичную" переработку, является "Фельдман Экопарк". На странице парка в Facebook говорится, что у них ежедневно с 10:00 до 16:00 работают два пункта приема:

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  • первый – на главном входе;
  • второй – в Долины Альпака, находящийся неподалеку от традиционного места проведения выставки собак.

В эко-парке советуют по прибытии позвонить в информационный центр и уточнить точное расположение пункта приема. Также елки, стоящие дома, следует очистить от остатков украшений, чтобы там не остались кусочки креплений, которые могут причинить вред животным.

Фото: Фельдман зоопарк

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Одесса

В городе с 1 января начали работу специальные площадки для сбора новогодних елок можно обменять на сладости.

В общей сложности таких пунктов-площадок будет более 40. Пункты приема елок будут работать с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, в выходные – с 09:00 до 15:00.

Адреса:

КП "ЖКЗ "Фонтанский"

  • ул. М. Арнаутская, 7;
  • ул. Б. Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • ул. Пироговская, 3;
  • ул. Тираспольская, 13;
  • ул. Педагогическая, 46а.

КП "ЖКЗ "Порто-Франковский"

  • пр-т Александровский, 4;
  • ул. Канатная, 19/21;
  • ул. Б. Арнаутская, 18;
  • пр-т Александровский, 27;
  • ул. Кутузакия, 28;
  • ул. 10 апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Княжеская, 4;

КП "ЖКЗ "Вузовский"

  • ул. Шишкина, 52/2А;
  • пр-т Небесной Сотни,4;
  • ул. Героев Крут, 3;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • пр-т Адмиральского, 9.

КП "ЖКЗ "Черноморский"

  • ул. Академика Глушко, 22а;
  • ул. Академика Королева, 63а;
  • пр-т Небесной Сотни, 83;
  • ул. Академика Глушко, 1в;
  • ул. Ильфа и Петрова, 27;
  • ул. Архитекторская, 24.

КП "ЖКЗ "Хмельницкий"

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б. Хмельницкого, 64

УК "Сервис плюс"

  • ул. Космонавтов, 68;
  • пр-т Адмиральский, 10;
  • ул. Академика Филатова, 29б;
  • ул. Генерала Петрова, 76;
  • пр-т Гагарина, 23/5.

КП "ЖКЗ "Пересыпский"

  • ул. Дальневосточная, 6;
  • ул. Атамана Чепиги, 9.

УК "Суворовский"

  • ул. Высоцкого, 23;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

За елки можно получить сладости. Фото: Одесский горсовет

Днепр

В городе на придомовых территориях оборудовано более 60-ти специальных пунктов массового сбора ненужных новогодних деревьев для правильной их утилизации.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • Донецкое шоссе, 15
  • улица Высоцкого, 4
  • улица Шолохова, 7
  • улица Решетиловская,20
  • улица Калиновая, 83
  • переулок Крушельницкой, 1
  • улица Богомаза, 188
  • проспект Мануйловский, 75.

Индустриальный район:

  • проспект Слобожанский, 78
  • проспект Мира, 47
  • проспект Калнышевского, 5
  • проспект Калнышевского, 45

Самарский район:

  • улица 20-летия Победы, 7
  • улица Карагандинская, 9 А
  • улица Энергетиков, 7
  • улица Вознюка, 3 Б
  • улица Электрическая, 19
  • улица Семафорная, 20
  • улица Семафорная, 38
  • улица Агнии Барто, 7

Соборный район:

  • проспект Героев, 46
  • проспект Героев, 11 подъезд 2
  • проспект Героев, 21
  • проспект Героев, 37
  • Набережная Победы, 108, корп. 10
  • переулок Экипажный, 3
  • улица Дмитрия Донцова, 2
  • проспект Яворницкого, 45 А
  • Сечеславская Набережная, 39
  • проспект Гагарина, 177

Шевченковский район:

  • жилой массив Тополь-1, 15
  • жилой массив Тополь-2, 40, 41
  • жилой массив Тополь-3, 12
  • Запорожское шоссе, 4, 48
  • проспект Гагарина, 96, 98
  • проспект Богдана Хмельницкого, 131
  • улица Александра Конисского, 17
  • улица Сечевых Стрельцов, 89
  • улица Вознесенская, 36

Центральный район:

  • улица Леонида Стромцова, 4, 6
  • Сечеславская Набережная, 10
  • проспект Поля, 82
  • проспект Пушкина, 31

Чечевский район:

  • улица Кедрина, 60
  • улица Уральская, 17
  • проспект Богдана Хмельницкого, 28
  • проспект Богдана Хмельницкого, 34
  • улица Кленовая, 1
  • проспект Нигояна, 43
  • улица Павла Чубинского, 2
  • улица Надежды Алексеенко, 30
  • улица Янгеля, 13
  • улица Титова, 1,16

Новокодацкий район:

  • улица Савкина, 2
  • улица Метростроевская, 3
  • переулок Парусный, 13
  • площадь Новокодакская, 7
  • улица Даниила Галицкого, 22
  • на перекрестке улицы Волжской и улицы Каменской
  • улица Даниила Галицкого, 27
  • улица Каменская, 34
  • улица Караваева, 48
  • на перекрестке улицы Новоорловской и Воздухофлотской

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