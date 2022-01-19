Отец бил 3-летнюю дочь, чтобы не звала на помощь: ужасная история из Херсонской области (видео)

Девочка вместе с мамой оказалась в больнице, у них многочисленные синяки и гематомы

Пьяный отец избил трехлетнюю дочь в Херсонской области. Девочка с синяками и гематомами в данный момент в больнице. Рядом с ней мать, которой тоже досталось от тирана. Тот систематически бьет родных. В полиции на него составляют админпротоколы, судьи назначают общественные работы. А он – возвращается и снова издевается над близкими. Есть ли выход, пыталась выяснить корреспондент новостей "Сегодня" Анжела Слободян.

Как все произошло

Избитую трехлетнюю Люду из рук озверевшего мужчины – вытащила ее мать. Начала звать родных на помощь.

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А разозлился так мужчина после суда, на котором рассматривалось дело об избиении им дочери два года назад. За это получил 180 часов общественных работ. Трехлетней девочке досталось за то, что плакала, звала на помощь и умоляла, не бить мать.

Сейчас ребенок в больнице

"В области лица множественные гематомы, за ушком, на шейке, ссадины грудной клетки, кровоизлияние к склеру", – рассказал педиатр Скадовской центральной районной больницы Констанин Гак.

В хирургическом отделении с дочерью ее мать – Татьяна Василенко.

Отец не возражает, что избил родных

Сергей Бакаев – дома, с кровати встать не может, потому что на момент общения с журналистами только отрезвел. Сказал что "просто дал леща" девочке и "просто переборщил".

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В семье еще один ребенок – 9-месячный Богдан. Во время потасовки женщина вынуждена была спрятать его у бабушки.

"Стучит, говорит, возьмите малыша, он ту побил, сейчас и этого малыша будет бить. Кинула этого ребенка и давай убегать", – рассказала родственница Надежда Шарко.

Родные рассказывают: особенно агрессивным Сергей становится, когда пьет. Поднимал руку и на отца. В последний раз избил 12 декабря.

В село супруги переехали недавно. Говорят, женщина работящая, а мужчина пьет.

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"Мы даже не знали, что он может проявлять такую агрессию к детям, к жене, к отцу", – рассказала Ольга Сергийчук, староста Александровского старостинского округа.

Полиция не задержала мужчину

Татьяна сама вызвала полицию. Копы говорят, нарушителя не задерживали. Ждут выводы экспертов по побоям.

Против мужчины-тирана уже возбуждено уголовное дело. В полиции говорят, что Сергею теперь не избежать наказания.

"Это будет третий факт за домашнее насилие, и мы направим это в суд. И там более тяжкие последствия, а не штраф", – заявил в. о. начальника отделения №2 Нацполиции в Скаровском районе Сергей Макаров.

По меньшей мере, может получить 2 года тюрьмы.

Женщина не может вернуться домой

Пока Сергей дома, Татьяна не знает, где ей найти убежище. Помощь предложили в специализированном приюте.

"В течение трех месяцев она может получить возможность восстановить психологическое состояние, а также обратиться за помощью к адвокатам. Ряд проблем, которые вокруг ситуации домашнего насилия происходят и самостоятельно решить , человек не может там с помощью специалистов эти проблемы решаются, и человек имеет ресурс", – сообщила начальник отдела противодействия и предотвращения домашнего насилия Херсонской городской соуциальной службы семьи и молодежи Наталья Краска.

Теперь выбирать Татьяне. Маленькая Люда же приходит в себя от стресса, держит крепко в руках своего любимого мишку, которым прикрывалась от ударов разъяренного отца.

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