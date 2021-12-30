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Отец бил, чтобы не плакал. Появились новые подробности ЧП с младенцем в Винницкой области (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 22:04
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Ранее судимый молодой мужчина жестоко избил ребенка, а женщину выгнал на улицу

В Винницкой области 23-летний отец избил своего трехмесячного сына. И своей вины не признает. Уверяет, что малыш ушибся сам. Как выяснил корреспондент новостей "Сегодня", это уже не первый случай насилия в семье.

Выгнал женщину на улицу, а ребенка избил

Полиция, соцработники и врачи в дом, где произошел инцидент, приехали утром. Хозяйка сказала, у нее ночевала соседка с трехмесячным ребенком, которых из дома выгнал пьяный мужчина. Анна прибежала в слезах, испуганная и в одних тапочках – рассказывают соседи. Кричала, что муж избил их трехмесячного Алексея. Ее выгнал, а ребенка не отдал. Соседей молила, чтобы они забрали малыша.

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"Моя женщина и еще одна соседка пришли и забрали ребенка", – рассказал житель Черепашинец Сергей Климчук.

В каком состоянии мальчик

Был синяк под глазом, была голова избита. Первой мальчика осмотрела медсестра Лариса. Вспоминает, когда увидела лицо младенца – обалдела.

"Мальчик был беспокоен. Синяки, ушибы на голове. Так ребенок сам не может, конечно, в три месяца упасть. Я не знаю", – рассказала медсестра.

В Алексея сотрясение мозга. Это подтвердили областные медики. Ребенок с мамой в данный момент в больнице.

Молодой отец раньше был судим

Полицейские работают с отцом. Богдану 23 года. У него есть судимость за воровство. Общался с журналистами неохотно. У него своя версия, как сын травмировался.

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"Взял ребенка покачать, качал, пошел к дивану, отвлекся, потому что кто-то пришел. Ребенок выпал. Ударился об угол дивана. Я его успокаивать, он плачет все равно. У ребенка сразу синяков не было, потому что он только выпал на диван", – рассказал Богдан.

Но у полиции другая версия. Правоохранители утверждают, что ребенок начал плакать, а мужчина начал его бить по лицу ладонями, чтобы ребенок успокоился. Так рассказала мать младенца. Ее саму 23-летний обидчик запугивал и издевался над ней.

Как дальше будет жить семья

Семья на учете не состояла.

"Переговоры ведутся с областным центром пострадавших от семейного насилия, куда будет однозначно переведена после выписки из стационара, будет переведена мама с ребенком", – сообщил руководитель управления по делам детей, семьи и молодежи Калиновского горсовета Юрий Вдовиченко.

За нанесение телесных повреждений ребенку против Богдана открыли уголовное производство. Но только суд решит, будет ли отец за решеткой или просто заплатит штраф. В соцслужбах говорят, будут ходатайствовать, чтобы Богдану и Анне запретили жить вместе.

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