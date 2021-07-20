Отец избитой в Тараще девочки: "Кто-то кого-то обозвал проституткой, начались разборки"

Папа пострадавшей рассказал "Сегодня", что конфликт мог произойти из-за молодого человека. После драки его ребенку потребовалось лечение

Кадры из видео избиения в Тараще / коллаж "Сегодня"

Стали известны новые подробности группового избиения 15-летней девочки в Тараще Киевской области, видео которого появилось в соцсетях. Отец пострадавшей рассказал "Сегодня", что конфликт мог произойти из-за молодого человека, которому его дочь отправила свои фото.

"Мою дочь били в плечи, в голову. Ей пришлось после этого пить таблетки. Двое из девочек уже попросили прощения, мне их стало даже жалко, – сказал "Сегодня" Сергей Яцевский. – Из-за чего возник конфликт? Вы ж, понимаете, это – девочки. Кто-то кого-то обозвал проституткой и шлюхой, начали распускать слухи, за ними последовали разборки".

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По словам отца подстрадавшей, причиной избиения могла быть ссора из-за молодого человека.

"Это же подростки. Давно была ситуация, когда Настя выслала свою фотографию парню, с которым хотела встречаться. Но, якобы, этот парень – муж одной из этих девушек. Не знаю, правда ли это", – уточнил нам Сергей.

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Напомним, инцидент случился 7 июля около 20:00 недалеко от центра Таращи, но об этом стало известно накануне, 19 июля. Пострадавшая поссорилась с тремя девушками возрастом 14, 17 и 20 лет. Ссора переросла в драку и группа девушек надавала ей много пощечин, а самая младшая девочка замахивалась с ноги и била ее по туловищу и голове. Избиение снимали на видео. Дело уже расследует полиция.

Подробности в материале: "Надавали пощечин и били ногой по туловищу. В Киевской области девушки избили школьницу (видео)"

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Аналогичный случай произошел в Кривом Роге, где школьницы избили девочку. Ее поставили на колени, оскорбляли и били по голове.