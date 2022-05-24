Отказываются воевать. Моряки РФ пожаловались Путину и Шойгу – детали

Российские оккупанты раскрывают все финансовые махинации командования

Моряки РФ жалуются на командование Путину и Шойгу. Фото: коллаж "Сегодня"

Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые зада чи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Введенные против РФ международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей флотилии.

Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, включая носители крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене.

Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе.

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Командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава. Виновных в результате этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам заключения.

Моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задачи из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма Путину и Шойгу, в которых раскрывают все финансовые махинации командования.

Военная разведка Украины обнародовала список военных преступников – военнослужащих 106 бригады надводных кораблей (в/ч 40153 г. Каспийск). Полный список оккупантов можно посмотреть по ссылке.

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"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую. - Вообще воевать? - Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказалась. - Так, а че, б**дь, умирать-то ехать? - Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят. - Какого х** вас посылают? - А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам знаешь, что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!