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Откроет огонь по врагу: в Украине испытывают боевой робот-разведчик

13 июня 2021 20:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Разработчики сейчас работают над усовершенствованием "боевой машины"

Специалисты анализируют роботов-разведчиков. Фото: ГУ разведки Министерства обороны Украины

Специалисты анализируют роботов-разведчиков. Фото: ГУ разведки Министерства обороны Украины

Специалисты военной разведки Украины анализируют эффективность использования роботизированных платформ при выполнении боевых задач. Они на большом расстоянии могут обнаружить противника.

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Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По мнению специалистов, роботизированные системы наблюдения имеют возможность на значительном расстоянии обнаружить передислокацию противника или движение ДРГ, и открыв огонь по врагу, вовремя отразить нападение, не подвергая опасности свой личный состав.

"Уже доказана целесообразность использования платформ как носителей антенн радиолокационной разведки и систем РЭБ", – пишут в сообщении.

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Отметим, разработчики боевых дистанционно управляемых платформ работают над совершенствованием их автономного использования в условиях современного боя.

Ранее мы писали, что в России военнослужащей дали восемь лет тюрьмы за работу на украинскую разведку.

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